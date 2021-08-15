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Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
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Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель общественной организации «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич обозначила неожиданную причину, по которой партию «Родина» могли исключить из предвыборной гонки.

Как стало известно на этой неделе, петербургская избирательная комиссия отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в городской парламент. Формальной причиной стало превышение допустимого процента брака в собранных подписях. По мнению Елены Бабич, с помощью подписных листов можно легко устранять с политической арены конкурентов, не давая им возможности даже вступить в борьбу.

«Сейчас партия «Родина» встала на защиту пенсионеров, защищает их интересы (с помощью инициативы «Ленинградская надбавка». — Прим. ФАН). А пенсионеры, как нам известно, — самая голосующая категория людей, молодежь у нас особо не ходит на выборы. Кто у нас по привычке ходит традиционно на выборы — это пенсионеры. Если здесь явно обозначены интересы пенсионеров, значит, кому-то, кто хочет точно на выборах победить и получить эти голоса, невыгодно [участие «Родины»]. Вот инструмент борьбы с теми, кто не угоден», — объясняет собеседница ФАН.

Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
rodina.ru  / Партия «Родина»

Сегодня сборы подписей стали механизмом конкурентной борьбы, отчего значительно проседает вообще вся избирательная система. Ведь, как говорит экс-депутат ЗакСа, с их помощью при желании можно снять с выборов вообще любого человека или партию, представляющую кому-то угрозу.

«Выгодно только тем партиям, у которых есть депутаты. Если бы у партии «Родина» был один депутат в Законодательном собрании, например, то им не надо было бы собирать подписи. Если партия не представлена в законодательном органе власти, то необходимы подписи, а по ним можно просто убирать конкурентов. А у тех партий, которые уже имеют депутатов, такие мощные преимущества, им вообще не надо собирать подписи, не надо тратить на это время и деньги. Не надо вообще заморачиваться — они на автомате на 100% будут уже зарегистрированы. То есть новым политическим силам прийти на официальную законотворческую арену очень трудно», — подытоживает Елена Бабич.

Ранее специалист Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков назвал форс-мажором отказ в регистрации «Родине». По его мнению, подобные этому случаи способны подорвать доверие активных граждан к самим выборам и избирательной процедуре.

 

 

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