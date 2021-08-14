Евросоюз поддержал Египет в достижении стабильности в Ливии

Каир, 14 августа. Брюссель сотрудничает с североафриканской республикой по многим региональным вопросам, в том числе в урегулировании ливийского кризиса. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали изданию Akhbar El Yom.

Евросоюз высоко оценивает важную роль Египта в продвижении мирного процесса на Ближнем Востоке. Масрали отметила успех Каира в достижении прекращения огня между сектором Газа и Израилем в мае.

Чиновник указала на желание ЕС укрепить сотрудничество с республикой в решении кризисов и развитии Средиземноморского региона.

«Египет и Европейский союз имеют общие интересы в стабильности и единстве Ливии», — сказала Масрали.

По ее словам, оба государства поддерживают усилия переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и ООН в достижении прогресса по политическому и экономическому направлениям, а также в сфере безопасности.

В июле представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно назвал разрешение ливийского кризиса приоритетной задачей Брюсселя. Он подчеркнул безальтернативность политического пути в урегулировании ситуации.