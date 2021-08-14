Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 18:24
18:20
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших в Турции россиян
18:20
Балканы
Политики Черногории пытаются сорвать подписание соглашения с Сербской Православной Церковью
18:18
Общество
Ученые из Германии объяснили, почему животные могут бегать быстрее людей
18:18
Шоу-бизнес
Квартиру певицы МакSим оценили в 2 млн долларов
18:17
Происшествия
Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека
18:16
Армия
Британцы высмеяли собственный флот после эффектных маневров ВМФ РФ в Ла-Манше
18:11
Происшествия
Правоохранители задержали выбросившую дочь в мусорку москвичку
18:11
Армия
ВВС США нанесли удары по позициям талибов в районе аэропорта Кандагара
18:10
Общество
Бездомная собака стала мамой для брошенного котенка в Крымске
18:08
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова
Все новости

Евросоюз поддержал Египет в достижении стабильности в Ливии
Африка
Евросоюз поддержал Египет в достижении стабильности в Ливии
pixabay.com  / 

Каир, 14 августа. Брюссель сотрудничает с североафриканской республикой по многим региональным вопросам, в том числе в урегулировании ливийского кризиса. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали изданию Akhbar El Yom.

Евросоюз высоко оценивает важную роль Египта в продвижении мирного процесса на Ближнем Востоке. Масрали отметила успех Каира в достижении прекращения огня между сектором Газа и Израилем в мае.

Чиновник указала на желание ЕС укрепить сотрудничество с республикой в решении кризисов и развитии Средиземноморского региона.

«Египет и Европейский союз имеют общие интересы в стабильности и единстве Ливии», — сказала Масрали.

По ее словам, оба государства поддерживают усилия переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и ООН в достижении прогресса по политическому и экономическому направлениям, а также в сфере безопасности.

В июле представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно назвал разрешение ливийского кризиса приоритетной задачей Брюсселя. Он подчеркнул безальтернативность политического пути в урегулировании ситуации.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Евросоюз поддержал Египет в достижении стабильности в Ливии
евросоюз ливия ес египет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru