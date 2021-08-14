ISU озвучил правила для фигуристов-трансгендеров. События дня

В Минобороны РФ прокомментировали крушение Бе-200 В российском Минобороны прокомментировали инцидент с разбившимся в Турции самолетом Бе-200, который был задействован в тушении лесных пожаров. «14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров», — сообщили в военном ведомстве. В сообщении говорится, что для выяснения причин происшествия к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Президент Путин провел совещание по ликвидации ЧС kremlin.ru / Администрация Президента РФ Президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации чрезвычайных ситуаций в России назвал масштаб природных бедствий в некоторых районах страны беспрецедентным. Глава государства потребовал держать под контролем ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и оперативно реагировать на обстановку с наводнениями в Краснодарском крае и в Крыму. Путин подчеркнул, что особое внимание нужно обратить на возможность эвакуации из опасных районов детей, пенсионеров и беременных женщин. Российский лидер также призвал не срывать начало учебного года в пострадавших от ЧС регионах. «Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, – мы об этом хорошо знаем, – начало нового учебного года, поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», - сказал Президент. Также Владимир Путин поручил организовать отдых в летних лагерях для детей из Якутии, где ежечасно идет борьба с огненной стихией. Кроме того, Президент указал на важность организации работы по минимизации урона животному миру и лесному богатству. Глава государства отметил, насколько важно глубоко и системно заниматься климатической и экологической повесткой.

В Киеве прошли столкновения националистов с полицией Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько У киевского офиса президента Украины Владимира Зеленского националисты спровоцировали стычку с правоохранителями. Радикалы бросали в силовиков мусор, брусчатку, покрышки и дымовые шашки, пытаясь прорваться в «святая святых» Незалежной. В ответ полицейские применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. По данным украинского Telegram-канала «Инсайдер», у офиса президента прогремел взрыв, в результате чего пострадал один из правоохранителей. Демонстранты, устроившие провокацию, обвиняют Зеленского в том, что осенью он планирует подписать документы по урегулированию в Донбассе и предоставить ему особый статус. Именно этого и требуют Минские соглашения, которые Киев уже много лет демонстративно игнорирует.