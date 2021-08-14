Начальника полиции в Курской области задержали за взятку в 130 тысяч рублей

Курск, 14 августа. Главу Фатежского отдела полиции Курской области задержали по подозрению во взяточничестве, сообщили в региональном управлении СК.

Правоохранители уточнили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Правоохранителя задержали при получении взятки в размере 130 тысяч рублей в качестве взятки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Курской области по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». В настоящее время подозреваемый задержан», — говорится в сообщении следователей.

Согласно материалам дела, в обмен на деньги задержанный обещал покровительство и попустительство по службе в пользу того, кто передал деньги. Мужчину отстранили от выполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, помимо приговора суда, полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что главврача больницы во Владикавказе, где погибли девять пациентов из-за инцидента с кислородом, задержали, а после отправили под домашний арест.