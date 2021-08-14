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«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче первого тура АПЛ

  /   Обновлено: 14 августа 2021 17:12
Спорт
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче первого тура АПЛ
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Манчестер, 14 августа. Футболисты «Манчестер Юнайтед» с крупным счетом обыграли «Лидс Юнайтед» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча первого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» прошла на стадионе «Олд Траффорд» 14 августа. Хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Мэйсон Гринвуд, Фред и Бруну Фернандеш, оформивший хет-трик. Единственный гол «Лидса» забил Люк Эйлинг. Стоит отметить, что четыре голевые передачи в этой игре отдал полузащитник сборной Франции Поль Погба.

Ранее защитник Рафаэль Варан был представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции подписал четырехлетний контракт.

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футбол манчестер юнайтед апл Лидс чемпионат Англии
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