В Минобороны РФ назвали число погибших при крушении Бе-200 в Турции

Москва, 14 августа. Восемь человек стали жертвами крушения российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции, сообщает Министерство обороны РФ.

Самолет был арендован у России турецкими властями для тушения пожара неподалеку от города Кахраманмараш. Он разбился во время выполнения задач. На борту находились пятеро российских военных и трое представителей Турции. Никто из членов экипажа не выжил.

В Минобороны России подтвердили факт случившегося. По предварительной информации, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды и столкнулся со скалой.