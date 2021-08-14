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В Минобороны РФ назвали число погибших при крушении Бе-200 в Турции

  /   Обновлено: 14 августа 2021 17:13
Армия
В Минобороны РФ назвали число погибших при крушении Бе-200 в Турции
wikipedia.org  /  Vlsergey/CC BY-SA 3.0

Москва, 14 августа. Восемь человек стали жертвами крушения российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции, сообщает Министерство обороны РФ.

Самолет был арендован у России турецкими властями для тушения пожара неподалеку от города Кахраманмараш. Он разбился во время выполнения задач. На борту находились пятеро российских военных и трое представителей Турции. Никто из членов экипажа не выжил.

В Минобороны России подтвердили факт случившегося. По предварительной информации, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды и столкнулся со скалой.

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россия турция бе-200
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