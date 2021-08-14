Куба и СССР: масштабная выставка фотографий Фиделя Кастро открылась в Крыму

В Симферополе состоялось торжественное открытие двух фотовыставок «Фидель в СССР», посвященных 95-летию со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Первая выставка проходит на улице Карла Маркса, на ней представлено 24 фотографии, а вторая — в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко — ее экспозиция состоит из 52 фотографий. Корреспондент ФАН посмотрел, какие снимки представлены на выставках.

«Сигара, борода и берет — таким мир запомнил Фиделя Кастро. Он произнес самую длинную речь в истории ООН, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который пережил 638 покушений на собственную жизнь. Всю жизнь он курил сигары и бросил это дело в одночасье. Его называли «Железный Фидель». Его ненавидели и в то же время считали богом», — с таких слов началось торжественное открытие выставки в библиотеке.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

На снимках, выставленных там, запечатлены поездки Фиделя Кастро в Советский Союз. На одних можно увидеть кубинского революционера с советскими лидерами Н. С. Хрущевым, Л. И. Брежневым, М. С. Горбачевым; на других — в окружении простых жителей Москвы, Мурманска, Свердловска, Красноярска, Ленинграда, Волгограда, Ташкента, Иркутска, Самарканда, Абхазии, Киева; на третьих — в компании балерин, актрис и других деятелей культуры.

«Масштабы этой личности поражают. Во-первых, это тот революционер, которого мы еще застали. Он был великолепным оратором, он мог говорить часами, его везение было не только в том, что он пережил более 600 покушений и остался живым, но он также мог поднять за собой людей и вести их туда, куда нужно — я имею в виду кубинскую революцию. Интерес у него был к Советскому Союзу очень большой. Он думал, как обустроить и сделать на Кубе жизнь лучше, потому что на момент, когда победила кубинская революция, более половины населения были неграмотны, Куба была абсолютно не электрифицирована, поэтому он хотел все лучшее, что было в Советском Союзе, внедрить для кубинского народа», — рассказала руководитель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой, зампредседателя Совмина, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Такая масштабная выставка фотографий Фиделя Кастро проходит в Крыму впервые, несмотря на то, что более чем в сорока регионах они проводятся уже давно и регулярно. Для ее подготовки Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой пришлось искать фотографии в архивах ТАСС.

Экспозицию дополнила коллекция книг библиотеки Франко о Фиделе Кастро — в них его жизнь, его работа, его путешествия и, конечно же, бесценная история.

«Я думаю, что такие выставки, которые нам позволяют вспомнить и поговорить о таких личностях, как Фидель Кастро, они прививают любовь и к Родине, и к истории. И никогда те люди, которые интересуются историей, не дадут ее переврать — сейчас мы видим, что происходит переосмысление, многие пытаются перевернуть и показать, что все было совсем не так, все было совсем плохо», — добавила Кивико.

И, действительно, эти фотографии бесценны, ведь на них запечатлена настоящая жизнь тех лет. На них улыбки тысяч людей, встречающих кубинского революционера, на них дети, работники заводов, деятели культуры. На них — настоящий дух того времени. Подобные выставки помогают сохранить памятные минуты в вечности, популяризировать и распространять знания как для людей старшего возраста, так и для молодого поколения.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«У Крыма и Кубы действительно очень много общего. Не так давно на лекции в КИПУ мы говорили о параллелях и реалиях Кубы и Крыма и на самом деле, действительно, очень много общего. Безусловно, Крым столкнулся с теми же вызовами, с которыми столкнулась когда-то Куба. Крыму на помощь пришла Российская Федерация, точно так же, как когда-то на помощь Кубинской республике пришел Советский Союз. И мы четко понимаем, что без такой поддержки невозможно было бы ни тогда воплотить и реализовать кубинскую революцию, ни сегодня у нас не было бы мира и процветания в республике без помощи Российской Федерации», — рассказал зампредседателя Госкомитета молодежной политики РК Алексей Андруцкий.

Он также выразил радость от того, что в зале присутствует много молодежи, ведь именно молодежь — это та надежная опора, которая сегодня занимается достижениями и развитием благосостояния Республики Крым и завтра будет идти правильной дорогой.

Напомним, ранее ФАН писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему иностранцы считают символами России балалайку, водку и медведя, а также сообщил, что «Единая Россия» причастна к созданию многих молодежных движений, активисты которых будут участвовать в выборах в Госдуму.