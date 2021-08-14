Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Гаити

Порт-о-Пренс, 14 августа. Подземные толчки магнитудой 7,2 по шкале Рихтера зафиксированы у берегов Гаити на юге страны. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров. Сейсмологическое явление зафиксировано в 40 км от коммуны Ле-Ке, в которой проживают около 125 тыс. человек. Присутствует угроза цунами, сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. По данным местных СМИ, подземные толчки также ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано к юго-западу от греческого острова Кос в Эгейском море.