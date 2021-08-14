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Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Гаити

  /   Обновлено: 14 августа 2021 17:07
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Гаити
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Порт-о-Пренс, 14 августа. Подземные толчки магнитудой 7,2 по шкале Рихтера зафиксированы у берегов Гаити на юге страны. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров. Сейсмологическое явление зафиксировано в 40 км от коммуны Ле-Ке, в которой проживают около 125 тыс. человек. Присутствует угроза цунами, сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. По данным местных СМИ, подземные толчки также ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано к юго-западу от греческого острова Кос в Эгейском море.

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землетрясение гаити подземные толчки
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