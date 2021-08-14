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Доллару предрекли падение до 65 рублей к концу 2021 года
Экономика
Доллару предрекли падение до 65 рублей к концу 2021 года

Москва, 14 августа. Ситуация в экономике дает все больше поводов полагать, что доллар опустится до 65 рублей, заявил директор по анализу финрынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Ослабление рубля, по его словам, носит временный характер. Снижающиеся геополитические риски, а также повышение ключевой ставки Центробанком РФ дают надежду на то, что курс станет ближе к своим фундаментальным значениями, подчеркнул аналитик в беседе с РИА Новости.

Изменениям способствуют несколько факторов, в том числе макроэкономическая стабильность, отметил Брагин. Низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика и значительный объем золотовалютных резервов также влияют на ситуацию.

При благоприятном сценарии российская валюта может значительнее укрепить свои позиции, подчеркнул эксперт. Если на фоне восстановления экономики РФ инфляция останется на низком уровне, то доллар может упасть до 65 рублей.

Вторую неделю подряд в России фиксируют замедление темпов инфляции, передает INFOX. В годовом выражении показатель составил 6,3%.

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экономика россии курс доллара владимир брагин
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