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Мэрия столицы ЦАР снесла незаконную постройку ливанского бизнесмена в Банги
ЦАР
Мэрия столицы ЦАР снесла незаконную постройку ливанского бизнесмена в Банги
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 14 августа. Городской совет столицы Центральноафриканской Республики приступил к сносу забора строящегося здания Scar Renault. Ограждение выходило за нормы, установленные властями страны.

Еще 4 августа администрация обратилась к владельцу постройки, ливанцу Ахрасу Али Райану:

«Оказалось, что вы возвели забор за пределами земельного участка без соблюдения уровня стен других зданий. Это нарушает правила застройки района. Мы даем вам 72 часа, чтобы вы исправили замеченное нарушение. Уважайте ваши соседей на улице Мартина Лютера Кинга. В противном случае мэрия будет вынуждена сама приступить к сносу».

Райан подтвердил получения письма и попытался оправдать нарушение границ, заявив, что это временная ограда. Но закон для всех един, поэтому администрация столицы ЦАР сделала то, о чем предупреждала бизнесмена и начала работы по демонтажу забора.

Мэрия столицы ЦАР снесла незаконную постройку ливанского бизнесмена в Банги
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Президент Фостен-Арканж Туадера установил в стране демократию, которая подразумевает отсутствие разного рода преимуществ у определенных классов. Единое для всех центральноафриканцев правосудие — одна из основ политической программы лидера республики.

Ранее глава ЦАР заявил о начале реформ судебной системы. Туадера напомнил о необходимости борьбы с коррупцией и медлительностью процессов.

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