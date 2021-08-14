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Три лесных пожара за сутки произошли в Саратовской области
Происшествия
Три лесных пожара за сутки произошли в Саратовской области
flickr.com  /  @bertknot

Саратов, 14 августа. Вице-губернатор Роман Бусаргин сообщил, что за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано сразу три лесных пожара. Общая площадь возгорания составила около 58 гектаров.

На территории Саратовской области сохраняется пожароопасная ситуация. Положение осложняется жаркой и засушливой погодой, установившейся в регионе. 

«Ситуация находится под нашим полным контролем. Все службы тщательно отслеживают каждое возгорание. Главная проблема — не в погоде, а в беспечных туристах, посещающих леса. Большая часть пожаров возникает после непотушенных костров и нарушения других правил пожарной безопасности», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т. 

Ранее бетонная плита придавила 21-летнюю девушку на стройке в Саратове. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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