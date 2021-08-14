Выборы стали прозрачнее: Элла Памфилова подвела итоги своей пятилетней работы в ЦИК

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в рамках форума молодых политологов «Дигория» поделилась результатами своей работы в избиркоме и планами на будущую пятилетку. Также в интервью глава Центральной избирательной комиссии рассказала о личных достижениях за время работы в этой должности.

Путь в большую политику

В марте 2021 года подошла к концу первая пятилетка Эллы Памфиловой на посту председателя ЦИК. Прежде чем занять должность главы Центризбиркома, она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения РСФСР и РФ, депутатом Госдумы, председателем комиссии по правам человека, уполномоченным по правам человека в РФ.

По словам Памфиловой, занимая разные должности и посты, ей никогда не приходилось приспосабливаться и адаптироваться к новым условиям и задачам.

«Если человек приспосабливается ради должности, начинает мимикрировать, он как политик становится бесперспективен, для общества он не полезен. Я никогда не стремилась к высоким должностям и не строила прогнозы, что я окажусь в этой политике. У меня было ощущение, что в большую политику я попала случайно, но до этого я прошла достаточно серьезный жизненный трудовой путь. Я никогда не было равнодушной, мне хотелось что-то менять в лучшую сторону», — рассказала Элла Памфилова.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Секрет успеха в любом деле — это неравнодушие, умение трудиться, заинтересованность в том, чтобы вокруг тебя изменения были в лучшую сторону, подчеркнула глава ЦИК.

«Не проси, не суетись, если ты чего-то достиг в своей жизни, это будет оценено. Умей увлекать за собой людей своими идеями, организовывать группы поддержки единомышленников. И вот тогда все получается», — добавила она.

Изменения в российской избирательной системе

Элла Памфилова заявила, что главный результат ее пятилетней работы в избиркоме — повышение уровня доверия к выборам в стране. Она уверена, за время ее работы в ЦИК было сделано все, чтобы система стала максимально прозрачной и открытой.

«Мы поощряли все формы наблюдения, наблюдателей. Была задача повышения доверия — это значит, что выборы ты проводишь так, чтобы никто не сомневался в достоверности результатов, тогда они становятся легитимными», — сообщила Памфилова.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава избиркома обратила внимание, что ЦИК опережает очень многие ведомства в техническом развитии.

«Мы активно занялись цифровизацией всех избирательных процессов. Именно это позволило нам сделать систему максимально открытой. Наше ведомство уникально по открытости, по экспертным площадкам. Мы не боимся и привлекаем самых жестких критиков для того, чтобы те проблемы, которыми мы занимаемся, можно было бы обсудить с разных сторон, учитывать мнения всех, кто в этом заинтересован. И уже на основе этого принимать решения, которые адекватны запросам общества», — отметила Элла Памфилова.

Насчет планов на следующие пять лет глава ЦИК сказала, что основная задача — закрепить результат.

«Для этого надо очень много работать. У нас все держится на принципах согласования, коллегиальности и компромиссов», — заявила Памфилова.

Привлечение молодежи

В завершение Элла Памфилова поделилась мнением насчет привлечения молодежи в избирательные процессы. По ее словам, это особенно необходимо и ценно, так как молодые люди обладают критическим мышлением и более остро чувствуют несправедливость.

«Это дорогого стоит. Я надеюсь, что скоро кто-то придет и будет председателем ЦИК из молодежной среды, я буду этому очень рада. Очень важно, чтобы это были люди современные и четко понимающие, что происходит в этой стране и в мире», — добавила председатель избиркома.

В качестве положительного примера привлечения молодежи Памфилова назвала форум «Дигория», который, как она отметила, запускает процессы, отвечающие проблемам современной политической жизни страны.

Агентство городских новостей Москва /

«Политология по сути своей — это умение адекватно оценивать происходящее в настоящее время и с точки зрения анализа исторического развития. Я считаю, что этот процесс конкурентной среды, который позволяет естественным образом собирать лучших ребят, которые попали сюда, хорошо потрудившись. Именно это залог всех процессов. Кроме того, я полагаю, что эти площадки будут развиваться с учетом современных вызовов. Мне бы хотелось, чтобы «Дигория» с учетом научного потенциала и тех специалистов, которые привлекаются сюда, могла бы сосредоточиться на вопросах современного мироустройства: что ждет мир, какие будут варианты развития, как Россия в этом мире укрепит свои позиции, найдет оптимальный путь развития и поможет остальному миру», — заключила глава российского избиркома.

Ранее ФАН сообщал, что кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина», певица Татьяна Буланова записала обращение Элле Памфиловой, в котором попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии. Элла Памфилова незамедлительно отреагировала на обращение и отправила группу независимых специалистов от Центризбиркома в Санкт-Петербург с проверкой.