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Евгения Добровольская рассказала правду о рождении сына от женатого Ярослава Бойко
Шоу-бизнес
Евгения Добровольская рассказала правду о рождении сына от женатого Ярослава Бойко
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 14 августа. Российская актриса Евгения Добровольская рассказала правду о романе с известным актером Ярославом Бойко. После тесного общения с артистом у телезвезды родился сын Ян.

Познакомились артисты на съемочной площадке фильма «Подозрение» 20 лет назад. Неожиданно для них самих вспыхнули страстные чувства, которые ни к чему в дальнейшем не привели, кроме беременности Добровольской. Чтобы скрыть правду об отношениях с женатым мужчиной, на некоторое время артистка пропала со всех светских мероприятиях и практически не выходила из дома.

«Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш. И мне было физически необходимо укрыться, спрятаться в раковине. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает», — рассказала звезда в интервью изданию «Караван историй».

Впервые об интересном положении Добровольской заговорили после того, как она с округлившимся животом вышла на сцену получать премию «Ника». Беременность звезда скрыла даже от своих родителей, которые обо всем узнали в газетах. При этом рождение внебрачного ребенка никак не повлияло на брак Бойко с Рамуной Ходоркайте.

Однако Бойко был не худшим мужчиной в жизни артистки. Добровольская ранее рассказывала о сложных отношениях с актером Михаилом Ефремовым. За время их семилетнего брака они вместе активно употребляли алкоголь, превращая дом с детьми в проходной двор.

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семья бойко добровольская
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