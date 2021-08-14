Серуканов объяснил появление миллионов на счетах соратников Навального

В команде Навального заявили о сборе 15 миллионов рублей донатов за неделю. Соратники оппозиционера отметили, что россияне якобы не боятся поддерживать экс-ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), и пообещали, что «каждая копейка» пойдет на дело. Однако бывший юрист ФБК Виталий Серуканов уверен, что средства будут использованы для личных нужд, а поток биткоин-отчислений организовали сами члены команды для имитации поддержки среди россиян.

Соратники Навального 5 августа заявили о перезапуске крауднфандинговой системы. Помимо уже существовавшего биткоин-кошелька пользователям предложили жертвовать на PayPal с иностранных аккаунтов, а также переводить деньги через независимый сервис Stripe. Все три способа имеют уязвимости, на которые ранее указывали IT-эксперт Григорий Бакунов и юрист Илья Ремесло.

За финансирование экстремистской организации, согласно статье 282. 3 УК РФ, предусмотрена ответственность до десяти лет лишения свободы. При этом, как утверждает команда Навального, угроза тюрьмы якобы не отпугнула людей, пожелавших и дальше поддерживать экс-ФБК.

Не боятся сесть в тюрьму за ФБК?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ».

Как заявил 10 августа экс-исполнительный директор ФБК Иван Жданов в эфире «Настоящего времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), россияне активно откликнулись на запуск новой системы краундфандинга.

«Мы абсолютно довольны. Этот сбор средств прошел сильно выше наших ожиданий. Мы собрали порядка 7 миллионов рублей за первые сутки. Конечно же, мы довольны таким темпом <...>. Никто не боится, и на самом деле мы видим гораздо больше и теплых слов, и поддержки», — сообщил Жданов.

На первый взгляд, слова Жданова подтверждает резкое увеличение биткоин-переводов — за последнюю неделю пришло свыше 6 миллионов рублей в криптовалюте. Тем не менее возможность донатить в биткоинах оставалась и ранее. Всплеск криптовалютных отчислений, таким образом, нельзя объяснить разработкой новой, якобы безопасной схемы. Это противоречие прокомментировал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов для Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Он призвал не верить в реальность «рядовых сторонников», якобы готовых отдавать деньги с риском оказаться за решеткой. Как напомнил экс-юрист ФБК, существует давняя схема, по которой донаты из спонсорских средств зачисляются самими сотрудниками. Таким образом сейчас и демонстрируется наличие поддержки, которой в реальности нет.

«Это очень нехитрая схема, которая работает в ФБК давно. По объему средств я не верю, что это рядовые сторонники, которые посылают свои деньги на биткоин-кошелек. Нет, как раз они завели биткоин-кошельки, чтобы скрывать настоящих жертвователей. Мы все понимаем, что это люди с Запада. Те самые люди, которые управляют [главой отдела расследований ФБК Марией] Певчих, которые заказывают расследования, которые вызывают на ковер [руководителя признанных экстремистскими структур Навального] Леонида Волкова», — отметил Серуканов.

С помощью биткоинов команда Навального пытается создать иллюзию общественной поддержки, хотя доверия к экс-ФБК в России нет, и рисковать свободой никто не будет.

«Это их последняя возможность показать: «Видите, ребята, мы все еще живы. Нам якобы обычные люди все еще дают деньги». Этой технологии уже много лет, в ФБК она использовалась года с 2013. Я не знаю, кто в нее еще верит. Все прекрасно понимают, что обычные люди не жертвуют сейчас экстремистам, как бы не хотелось Леониду Волкову, потому что это нарушение закона», — пояснил Серуканов.

По словам экс-юриста ФБК, просьба назвать крупных спонсоров, переводящих миллионы на биткоин-кошелек, всегда ставила помощника Навального в тупик. Он понимает, что его схема легализации средств неубедительна, а потому панически боится этого вопроса.

15 миллионов за неделю

Руслан Шаведдинов 12 августа в эфире «Навальный LIVE» поделился данными о сборе средств за неделю, отметив, что россияне активно откликнулись на просьбу помочь. Сумма действительно впечатляет. Для сравнения — последний всплеск активности донатеров был зафиксирован в январе на фоне несогласованных протестов и принес ФБК около 6 биткоинов, то есть 15 миллионов рублей. Судя по словам Шаведдинова, на этот раз та же сумма была собрана менее чем за семь дней.

«Как только мы объявили, за эту неделю, даже меньше, мы собрали больше 15 миллионов рублей донатами, и несколько тысяч человек присоединились, подписались на пожертвования ФБК. Огромная благодарность каждому. Каждая копейка суперважна и идет на дело — это и расследования, и «Умное голосование», и много чего еще», — заявил Руслан Шаведдинов.

instagram.com / @rshaveddinov

Как полагает Виталий Серуканов, 15 миллионов будут использованы не по прямому назначению, а пойдут на новые виллы Леониду Волкову, обновление гардероба Руслану Шаведдинову и антидепрессанты для Киры Ярмыш, которая сидит под домашним арестом.

«Эти ребята потратят деньги на себя, потому что у них простая философия. Они считают себя великими. Они считают себя одновременно жертвами «кровавого режима». Они считают, у них есть моральное право тратить деньги на себя», — пояснил Серуканов.

Экс-юрист фонда также указал на отсутствие свежих стратегий команды. Действительно, после ликвидации ФБК соратники Навального до сих пор не представили новых схем работы, ограничиваясь обещаниями. И хотя ранее Жданов сообщал о «налаженной работе» и «восстановлении всех процессов», пока что был представлен лишь обновленный сервис приема донатов.

«У команды Навального нет никакого нового плана, нет никаких новых проектов — одни голословные заявления. Но при этом деньги от таинственных инвесторов продолжают поступать. Это говорит о чем? Что еще находятся на Западе лохи, которые готовы вкладывать в этих прохиндеев огромные средства. Если им нравится покупать воздух — пускай покупают дальше», — резюмировал Серуканов.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «РАДИО СВОБОДА»2

Напомним, ранее соратнику Навального Владимиру Милову задали неудобные вопросы на «Радио Свобода» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Ведущий отметил падение качества расследований экс-ФБК и указал на неверную оценку политической обстановки.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.