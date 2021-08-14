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Онищенко поддержал призыв Александра Беглова сформировать коллективный иммунитет
Общество
Онищенко поддержал призыв Александра Беглова сформировать коллективный иммунитет
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

После завершения вакцинации против коронавируса нужен месяц для того, чтобы делать прививку от гриппа. Об этом в беседе с ФАН напомнил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт поддержал заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что, несмотря на снижение числа госпитализаций с коронавирусом, необходимо продолжать вакцинацию и сформировать коллективный иммунитет до начала осеннего сезона ОРВИ.

«Следующее, что также немаловажно, нужно начинать прививки против гриппа по Петербургу, как и в Москве, в первую очередь потому что это два самых уязвимых города. Сложная стоит задача перед здравоохранением. Его заявление (Александра Беглова. — Прим. ФАН) я считаю очень своевременным», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко также высоко оценил призыв губернатора сохранять темпы вакцинации и добавил, что, к сожалению, несмотря на усилия властей, некоторые петербуржцы не проявляют необходимой сознательности.

«Правильная постановка задачи, но она очень трудновыполнимая. Даже если вдруг на весь Петербург снизойдет просветление, все вдруг решат привиться, это уже первая половина сентября (завершение вакцинации. — Прим. ФАН). А тем, кто уже привился, нужно начинать проводить прививки от гриппа, потому что там можно не успеть. После завершения вакцинации против коронавируса нужен месяц для того, чтобы делать прививку от гриппа», — пояснил собеседник ФАН.

Онищенко поддержал призыв Александра Беглова сформировать коллективный иммунитет
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Кроме того, он отметил категории граждан, о которых нужно проявить особую заботу в период борьбы с коронавирусом.

«Сегодня нужно повысить [темпы вакцинации] прежде всего среди групп риска — пожилых людей и групп риска по профессиональным показателям», — подытожил Геннадий Онищенко.

Ранее политолог Дмитрий Солонников поддержал требование Александра Беглова о вакцинации 80 процентов работников сферы услуг и госпредприятий. По словам эксперта, эта мера может способствовать наплыву туристов в Северную столицу.

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