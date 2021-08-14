Израиль разрешил въезд для бизнесменов из сектора Газа

Тель-Авив, 14 августа. Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) заявило, что в связи со стабилизацией обстановки 1 000 торговцев и 350 крупных бизнесменов из сектора Газа с 15 августа получат возможность въезжать на территорию еврейского государства.

Также планируется увеличение взаимного товарооборота через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и расширение спектра разрешенной для провоза продукции. По сообщению COGAT, эти меры были приняты в целях дальнейшего сохранения безопасности в регионе.

#Israel to Relax Gaza Curbs amid Security Calm https://t.co/XE1s3EOdTG — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) August 14, 2021

Въезд разрешается только лицам, получившим вакцину против COVID-19 или уже переболевшим коронавирусом.

Это первый раз, когда Тель-Авив одобрил въезд предпринимателей из Газы после распространения пандемии более года назад.

Переход Керем-Шалом был открыт вскоре после завершения 11-дневного конфликта между Израилем и ХАМАС, в ходе которого стороны обменивались авиационными и ракетными ударами. Причиной обострения стали жесткие действия полиции при разгоне демонстраций на Западном берегу реки Иордан из-за попыток израильтян выселить палестинские семьи в одном из кварталов Иерусалима.

Через месяц, несмотря на ряд атак со стороны ХАМАС, Тель-Авив ради сохранения установившегося перемирия разрешил ограниченный экспорт сельскохозяйственной продукции, текстиля и возобновил работу почты. Однако большая часть санкций, включая запрет на вывоз рыбы, оставалась в силе, что существенно усложняло экономическую ситуацию в автономии.

Впоследствии израильские власти расширили рыболовную зону у берегов сектора Газа и разрешили международным организациям поставлять туда гуманитарную помощь.

Israel bans entry of fuel for Gaza power plant – Middle East Monitor I wonder....Israel and former colonial powers are looking to break the Will of the Palestinian People fight for freedom UK US UN is complicit in subjugating minority rights in the world https://t.co/ALDwOoPIPM — @NoMoreInnocentBlood30 (@NoMoreInnocent1) July 26, 2021

Тем не менее руководство страны продолжает препятствовать поставкам топлива для единственной электростанции, которые на безвозмездной основе осуществляет Катар.

В частности, в конце июля израильская таможня без объяснения причин запретила проезд колонне из 25 автоцистерн с горючим через КПП Керем-Шалом. Несмотря на ряд запросов от руководства Газы, власти Израиля свое решение не прокомментировали.