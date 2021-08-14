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Израиль разрешил въезд для бизнесменов из сектора Газа
Ближний Восток
Израиль разрешил въезд для бизнесменов из сектора Газа
wikipedia.org  /  smr shalaby / CC BY 3.0

Тель-Авив, 14 августа. Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) заявило, что в связи со стабилизацией обстановки 1 000 торговцев и 350 крупных бизнесменов из сектора Газа с 15 августа получат возможность въезжать на территорию еврейского государства.

Также планируется увеличение взаимного товарооборота через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и расширение спектра разрешенной для провоза продукции. По сообщению COGAT, эти меры были приняты в целях дальнейшего сохранения безопасности в регионе.

Въезд разрешается только лицам, получившим вакцину против COVID-19 или уже переболевшим коронавирусом.

Это первый раз, когда Тель-Авив одобрил въезд предпринимателей из Газы после распространения пандемии более года назад.

Переход Керем-Шалом был открыт вскоре после завершения 11-дневного конфликта между Израилем и ХАМАС, в ходе которого стороны обменивались авиационными и ракетными ударами. Причиной обострения стали жесткие действия полиции при разгоне демонстраций на Западном берегу реки Иордан из-за попыток израильтян выселить палестинские семьи в одном из кварталов Иерусалима.

Через месяц, несмотря на ряд атак со стороны ХАМАС, Тель-Авив ради сохранения установившегося перемирия разрешил ограниченный экспорт сельскохозяйственной продукции, текстиля и возобновил работу почты. Однако большая часть санкций, включая запрет на вывоз рыбы, оставалась в силе, что существенно усложняло экономическую ситуацию в автономии.

Впоследствии израильские власти расширили рыболовную зону у берегов сектора Газа и разрешили международным организациям поставлять туда гуманитарную помощь.

Тем не менее руководство страны продолжает препятствовать поставкам топлива для единственной электростанции, которые на безвозмездной основе осуществляет Катар.

В частности, в конце июля израильская таможня без объяснения причин запретила проезд колонне из 25 автоцистерн с горючим через КПП Керем-Шалом. Несмотря на ряд запросов от руководства Газы, власти Израиля свое решение не прокомментировали.

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