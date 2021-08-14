Роскосмос и Тунис договорились о сотрудничестве в космической сфере

Москва, 14 августа. Роскосмос и представители Туниса подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ касается сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в пятницу переговорил с главой тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии посла республики в РФ Тарака бен Салема. В дистанционном формате на встрече присутствовал президент Каис Саид.

Участники обсудили перспективы сотрудничества в области пилотируемых полетов, а также намерения тунисской стороны осуществить подготовку и отправить на Международную космическую станцию женщину-астронавта из североафриканского государства.

Каис Саид высоко оценил совместную деятельность стран в сфере космоса и отметил большие возможности для реализации взаимовыгодных проектов.