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Роскосмос и Тунис договорились о сотрудничестве в космической сфере
Африка
Роскосмос и Тунис договорились о сотрудничестве в космической сфере
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 14 августа. Роскосмос и представители Туниса подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ касается сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в пятницу переговорил с главой тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии посла республики в РФ Тарака бен Салема. В дистанционном формате на встрече присутствовал президент Каис Саид.

Участники обсудили перспективы сотрудничества в области пилотируемых полетов, а также намерения тунисской стороны осуществить подготовку и отправить на Международную космическую станцию женщину-астронавта из североафриканского государства.

Каис Саид высоко оценил совместную деятельность стран в сфере космоса и отметил большие возможности для реализации взаимовыгодных проектов.

«Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов», — говорится в сообщении Роскосмоса.

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