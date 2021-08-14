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Disney подписал контракт с Эммой Стоун на съемки второй части «Круэллы»

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:27
Общество
Disney подписал контракт с Эммой Стоун на съемки второй части «Круэллы»
Кадр из фильма «Круэлла»

Лос-Анджелес, 14 августа. Известная голливудская актриса Эмма Стоун подписала новый контракт с киностудией Disney. Компания готовится к производству второй части фильма о злодейке Круэлле.

Предстоящий фильм станет приквелом к популярной комедии «101 далматинец». Новость о соглашении между артисткой и студией появилась сразу после слухов о судебном разбирательстве. По данным некоторых, таблоидов артистка планировала подать иск против студии из-за кассовых сборов первой части фильма.

Представитель Эммы Стоун отметил, что сторонам удалось прийти к соглашению. Новый контракт актрисы полностью соответствует всем ее требованиям.

«Это соглашение демонстрирует, что может быть справедливый путь вперед, который защищает артистов и приводит в соответствие интересы студий и талантов», — заявил представитель артистки в интервью The Hollywood Reporter.

Ранее стало известно, что красочная лента о злодейке Круэлле вошла в список лучших фильмов и сериалов полугодия по версии «Кино Mail.ru». Первенство с голливудским проектом разделил российский сериал «Топи».

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