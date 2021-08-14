Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 16:55
16:53
Экономика
Банк «Траст» обратился в Арбиртажный суд Москвы с иском на 156,6 млрд рублей
16:52
Общество
Старинный замок Тевтонского ордена Тапиау под Калининградом станет музеем
16:50
Происшествия
Минобороны Турции направило к месту крушения Бе-200 спасательные экипажи
16:49
Происшествия
После крушения российского самолета-амфибии в Турции никто не выжил
16:36
Африка
Роскосмос и Тунис договорились о сотрудничестве в космической сфере
16:31
Шоу-бизнес
Евгения Добровольская рассказала правду о рождении сына от женатого Ярослава Бойко
16:31
Ближний Восток
Израиль разрешил въезд для бизнесменов из сектора Газа
16:28
Общество
Помогать пожилым людям — мой долг: как саратовская активистка кормит пенсионеров
16:27
Общество
Disney подписал контракт с Эммой Стоун на съемки второй части «Круэллы»
16:26
Общество
Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка
Все новости

Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка
Общество
Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка
pixabay.com  /  congerdesign

Рим, 14 августа. Наличие большого количества полезных для организма веществ делает помидоры важным элементом профилактики рака желудка, считают ученые.

Употребление помидоров способствует формированию защиты от онкологических заболеваний желудка. К такому выводу пришли итальянские онкологи. Результаты проведенного ими научного исследования были приведены в издании Journal of Cellular Physiology.

По словам медицинских специалистов, профилактике рака способствуют не отдельные вещества в составе помидоров, а их совокупность. При этом эффект от такого продукта зависит от его сорта, а также способа применения. Так, пользу для организма несет экстракт помидора. Он позволил заблокировать рост онкологических клеток и в конечном счете привел к их гибели. Предполагается, что это происходит вследствие воздействия на некоторые ингибиторы клеточного цикла.

Консервированные помидоры также помогают при профилактике анемии. Это объясняется высоким содержанием железа в их составе. Полезными также являются нут, картофель, фасоль и шпинат.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка
здоровье онкология исследование помидоры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru