Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка

Рим, 14 августа. Наличие большого количества полезных для организма веществ делает помидоры важным элементом профилактики рака желудка, считают ученые.

Употребление помидоров способствует формированию защиты от онкологических заболеваний желудка. К такому выводу пришли итальянские онкологи. Результаты проведенного ими научного исследования были приведены в издании Journal of Cellular Physiology.

По словам медицинских специалистов, профилактике рака способствуют не отдельные вещества в составе помидоров, а их совокупность. При этом эффект от такого продукта зависит от его сорта, а также способа применения. Так, пользу для организма несет экстракт помидора. Он позволил заблокировать рост онкологических клеток и в конечном счете привел к их гибели. Предполагается, что это происходит вследствие воздействия на некоторые ингибиторы клеточного цикла.

Консервированные помидоры также помогают при профилактике анемии. Это объясняется высоким содержанием железа в их составе. Полезными также являются нут, картофель, фасоль и шпинат.