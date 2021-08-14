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Месси не сыграет за «ПСЖ» в матче второго тура чемпионата Франции

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:30
Спорт
Месси не сыграет за «ПСЖ» в матче второго тура чемпионата Франции
Global Look Press  /  © Panoramic

Париж, 14 августа. Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит матч Лиги 1 против «Страсбурга».

Пресс-служба «ПСЖ» в Twitter-аккаунте опубликовала заявку на игру второго тура чемпионата Франции. В нее не попал Лионель Месси, который на этой неделе подписал двухлетний контракт с клубом. Кроме того, против «Страсбурга» не сыграют Неймар, Маркиньос, Леандро Паредес, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма, а также Анхель Ди Мария.

Второй матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 14 августа. Встреча со «Страсбургом» начнется в 22:00 по московскому времени. В первом туре «ПСЖ» одержал гостевую победу над «Труа».

Ранее салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу на торговой платформе Mercado Libre. Бумажный платок с прощальной пресс-конференции аргентинского форварда в «Барселоне» продают за миллион долларов.

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футбол франция месси псж лига 1
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