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Эшелон с танками армии Китая прибыл в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
Армия
Эшелон с танками армии Китая прибыл в Алабино для участия в конкурсе АрМИ-2021
wikimedia.org  /  Public Domain

Москва, 14 августа. Боевые машины Народно-освободительной армии Китая прибыли в Алабино для участия в конкурсе «Танковый биатлон».

Эшелон с китайскими танками прошел более 7 тысяч километров со станции Забайкальск. Технику НОАК разместят в отдельных боксах парка боевых машин Таманской дивизии, а личный состав поселят в благоустроенных общежитиях.

Первый заезд конкурса «Танковый биатлон» пройдет 22 августа. На соревнованиях будет определен лучший танковый экипаж. В день проведения финальной эстафеты организаторы определят лучшую сборную. Всего в конкурсе примут участие 20 стран, военнослужащие которых будут разбиты на два дивизиона.

АрМИ-2021 пройдет с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В мероприятии задействовано более 5 тысяч военнослужащих из 44 стран. Соревнования проходят в 34 направлениях, включая полевую, воздушную и морскую выучку.

Ранее в Алабино уже прибыл эшелон с бронетехникой из Белоруссии. Жеребьевка участников соревнования «Танковый биатлон» пройдет в ближайшее время. Кроме этого, в рамках АрМИ-2021 проходят соревнования «Верный друг — 2021», пишет телеканал «360».

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россия китай арми-2021
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