Лидер ЦАР выступил с праздничным обращением по случаю Дня независимости республики

Банги, 14 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил жителей страны с Днем независимости. Государство освободилось от колониального гнета в 1960 году.

По случаю важного для республики праздника лидер ЦАР обратился к населению:

«С этого дня наши предки перестали быть туземцами, подвластными распадающейся далекой колониальной империи. И в этот день родилась наша нация».

Туадера напомнил центральноафриканцам о важности реформ и перемен. Президент выделил три стратегические области развития, на которые он планирует сделать упор для повышения качества жизни в стране. Это построение инклюзивного общества, создание прозрачной экономики и социального благополучия для граждан.

«Все институты должны взять на себя обязательство содействовать улучшению деловой среды. Нам следует обеспечить благоприятные условия для развития предпринимательства, качественной коммерческой инфраструктуры и современной экономики. Это сделает ЦАР великой страной», — заявил лидер республики.

Подробнее о том, как центральноафриканцы отпраздновали День независимости, можно прочитать в репортаже международной редакции Федерального агентства новостей.