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Ученые из США объяснили пользу для здоровья каши из проса
Общество
Ученые из США объяснили пользу для здоровья каши из проса
pixabay.com

Вашингтон, 14 августа. Медики советуют обращать внимание не только на овсянку, но и на другие виды каш, которые приносят организму немалую пользу.

По словам специалистов, не стоит забывать о каше, которую готовят из проса. Считается, что просо появилось в Африке примерно 10 тыс. лет назад, а позже распространилось по Азии и Ближнему Востоку.

Отмечается, что в такой каше содержатся витамины А, В1, В2, РР, а также каротин. Однако из-за высокой пищевой ценности ее лучше есть не чаще двух раз в неделю.

Просо помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта: снизить газообразование и убрать вздутие живота и спазмы. А благодаря низкому гликемическому индексу такая каша положительно воздействует на состояние людей, страдающих от сахарного диабета.

Что касается овсяной каши, то она благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, овсянка почти всегда обрабатывается так, чтобы сохранить питательность отрубей.

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