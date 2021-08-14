Ученые из США объяснили пользу для здоровья каши из проса

Вашингтон, 14 августа. Медики советуют обращать внимание не только на овсянку, но и на другие виды каш, которые приносят организму немалую пользу.

По словам специалистов, не стоит забывать о каше, которую готовят из проса. Считается, что просо появилось в Африке примерно 10 тыс. лет назад, а позже распространилось по Азии и Ближнему Востоку.

Отмечается, что в такой каше содержатся витамины А, В1, В2, РР, а также каротин. Однако из-за высокой пищевой ценности ее лучше есть не чаще двух раз в неделю.

Просо помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта: снизить газообразование и убрать вздутие живота и спазмы. А благодаря низкому гликемическому индексу такая каша положительно воздействует на состояние людей, страдающих от сахарного диабета.

Что касается овсяной каши, то она благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, овсянка почти всегда обрабатывается так, чтобы сохранить питательность отрубей.