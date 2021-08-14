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Тимановская объяснила критику в адрес белорусских тренеров на Олимпиаде

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:53
Политика
Тимановская объяснила критику в адрес белорусских тренеров на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей

Варшава, 14 августа. Белорусская бегунья Кристина Тимановская объяснила, почему обрушилась с критикой на тренеров сборной республики на Олимпиаде в Токио.

Как заявила спортсменка в интервью немецкой газете Die Zeit, возможно, публичная критика в соцсетях была не самым умным поступком и решением.

«Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении — к чему все это?» — сказала Тимановская журналистам.

Ранее Тимановская заявила, что не чувствует себя в безопасности даже после прилета в Польшу. По словам легкоатлетки, чувство страха преследования настолько велико, что она боится выходить на улицу.

Спортсменка отказалась от участия в эстафете 4х400 на Олимпиаде, куда ее решили поставить после отстранения некоторых легкоатлеток. Девушка раскритиковала это решение тренеров и отказалась возвращаться в Белоруссию. Позднее она получила гуманитарную визу Польши и улетала из Токио в Варшаву.

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