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Затяжные ливни оставили без крова десятки семей в ЦАР
ЦАР
Затяжные ливни оставили без крова десятки семей в ЦАР
Global Look Press  /  Ahmed Mostafa El Sheikh/dpa

Банги, 14 августа. Сезон дождей уничтожил более сотни домов в Центральноафриканской Республике. Масштабные потопы произошли в нескольких районах страны.

Издательство Lengo Songo опросило местных жителей, пострадавших от затяжных ливней.

«Мы бездомны. Я, мои близкие, дети, внуки. Стихийное бедствие уничтожило больше сотни домашних хозяйств», — рассказал Альфонс Мбетибале, ставший жертвой природной катастрофы.

Центральноафриканцы в экстренном порядке начали объединяться с целью оказания посильной помощи друг другу.

«Мы находимся в драматичной ситуации. Дома продолжают рушиться. Мы пытались это предотвратить, но у нас не вышло. Я призываю молодежь вытащить из завалов ценности и поддержать пострадавших, пока правительство не вмешается», — заявил Доминик Нгунгбо, один из добровольцев.

Затяжные ливни оставили без крова десятки семей в ЦАР
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Место трагедии посетил премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра. Он объяснил, что могло привести к сильному наводнению:

«Население имеет привычку выбрасывать мусор в сточные каналы, и засоры препятствуют отводу дождевой воды в реку Убанги. Это вызывает застой и приводит к разрушению домов».

Ранее Дондра пообещал местным жителям, что власти страны окажут им необходимую поддержку. Жертвам потопа предоставят временное пристанище и выплатят денежную компенсацию из бюджета республики.

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