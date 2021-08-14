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В МЧС по Камчатскому краю рассказали подробности операции на месте крушения Ми-8

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:28
Происшествия
В МЧС по Камчатскому краю рассказали подробности операции на месте крушения Ми-8
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Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно рассказал подробности поисковой операции после крушения вертолета Ми-8. Со дна озера спасатели достали тела трех погибших.

По словам Михно, их передали сотрудникам Следственного комитета России. В настоящий момент поисковая операция в районе Курильского озера продолжается. Глава регионального МЧС сообщил, что в ведомстве и правительстве Камчатского края ситуацию держат на контроле.

Ранее появилась информация, что спасатели извлекли тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке. Трупы были подняты сотрудниками МЧС со дна Курильского озера.

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мчс жертвы ми-8 катастрофа камчатка
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