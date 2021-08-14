В ВКС РФ сообщили о росте количества летчиков-снайперов по итогам операции в Сирии

Кубинка, 14 августа. Число летчиков-снайперов ВКС РФ увеличилось, заявил замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

Увеличение количества летчиков со снайперской подготовкой произошло по итогам антитеррористической операции на территории Сирии, уточнил Максимцев. Подобный результат был достигнут благодаря повышению квалификации пилотов и получению реального боевого опыта на территории Сирийской Арабской Республики, отметил генерал-майор.

«Фактически весь летный состав ВВС принял участие в специальной операции в Сирии», — указал он.

На текущий момент основной задачей является обеспечение возможностей для пилотов овладеть собственным летательным аппаратом, добавил замглавкома ВКС РФ.

Максимцев ранее сообщил о подготовке экипажей женщин-летчиц, которые будут летать на боевой и транспортной авиации. Подход к каждой летчице будет индивидуальным, добавил он.