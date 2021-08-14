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Миротворцы ООН открыли огонь по жителям ЦАР на мирной демонстрации
ЦАР
Миротворцы ООН открыли огонь по жителям ЦАР на мирной демонстрации
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 14 августа. Агрессивные действия сотрудников многопрофильной миссии ООН на митинге «Stop MINUSCA» привели к смерти ребенка.

Беспорядки начались после сообщений об очередном смертельном ДТП в городе Бриа, жертвой которого вновь стал водитель мототакси. Люди вышли на стихийную акцию протеста. Жители требуют, чтобы миротворцы ООН ответили за совершенные преступления и покинули территорию страны.

Испугавшись накала обстановки, члены марокканского контингента МИНУСКА открыли предупредительный огонь и, «стреляя в воздух», попали в восьмилетнюю девочку. Она скончалась от полученных ран.

Помимо ребенка, пострадали еще несколько центральноафриканцев, которых миротворцы ООН увезли в подконтрольный им госпиталь.

Действия «голубых касок» давно вызывают гнев местных жителей. Люди, которые прибыли в ЦАР, чтобы защищать мирных граждан, на регулярной основе становятся виновниками смертельных аварий и ряда других преступлений. В данный момент ведется расследование о причастности миротворцев ООН к организации нападения на Обо.

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