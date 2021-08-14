Греки спасают животных из лесных пожаров

Аномальная жара лишила крова животных на греческом острове Эвия. Чтобы спасти братьев наших меньших от лесных пожаров, активисты создают специальные приюты.

Волонтерам удалось спасти часть лошадей, собак и птиц. Во время переправы парнокопытных добровольцы столкнулись с неприятной ситуацией. Сломался транспорт, который должен был перевозить коней и ослов. Живность пришлось перегонять пешком.

Активисты заявили, что специальные службы не оказывали им никакую помощь. Неравнодушным грекам было страшно ночью идти с животными. Однако тяжелое испытание удалось завершить успешно.

«Все сгорело. Пришло сообщение, что мы должны были эвакуировать деревню, но там были животные. Сначала мы забрали собак в соседнюю деревню на машине, а потом нам пришлось вывозить лошадей», — вспоминает женщина из отряда волонтеров.

Масштабные лесные пожары вынуждают жителей создавать стихийные приюты в разных регионах Греции. Так спасательные операции уже прошли в населенных пунктах Варибоби, Фракомакедонес и Адамес.

Крупный приют в заброшенном карьере на территории Афинов также помогает пострадавшим от возгораний животным. Сейчас там находится порядка 200 зверей.

За последние две недели пожары в Греции охватили более 100 тысяч гектаров. С огнем борются около 800 человек. Стихийное бедствие привело к смерти трех жителей. Хуже всего ситуация обстоит на острове Эвбея.