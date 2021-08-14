Глава лоукостера «Победа» предложил способ дополнительно снизить цены

Москва, 14 августа. Отмена обязательной страховки на случай болезни пассажира может понизить цену перелета на 7%, полагает глава компании «Победа» Андрей Калмыков.

В настоящее время стоимость авиабилета завышается. Туда включена 7-процентная часть, которая заранее окупает возможность, что кто-то из пассажиров захочет вернуть свой билет, пояснил Калмыков.

«Так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир, мы не можем сказать, что никто никуда не полетит», — пожаловался Калмыков РБК.

Он уверяет, что часть людей может прибегнуть к получению поддельных медицинских справок для реализации страховки. Чтобы пресечь такое злоупотребление, компании приходится прибегать к помощи юристов и специалистов в области экономической безопасности, проверяющих подлинность документов. Похожую практику внедрили в нижегородском аэропорту имени Валерия Чкалова.

О самых доступных направлениях для путешествий для россиян летом 2021 года читателям рассказало издание «ФедералПресс».