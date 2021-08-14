Губернатор Ямала напомнил о важности спорта в День физкультурника

Ямал, 14 августа. День физкультурника отметят 14 августа в российских регионах. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился с поздравлением к землякам и отметил значение спорта для россиян.

Праздник День физкультурника состоялся этим летом вскоре после окончания Олимпиады в Токио. По мнению главы Арктического региона Дмитрия Артюхова, жители Ямала могут по праву гордиться российскими тренерами и спортсменами, которые стали гордостью округа и не раз «поднимали флаг России» на соревнованиях. Губернатор также напомнил в поздравлении, почему спорт обрел столь важное значение. Артюхова цитирует издание «Север-пресс».

«Этот праздник объединяет всех, кто не представляет свою жизнь без активности и движения. Именно занятия физической культурой и спортом закаляют характер и помогают сохранить здоровье нации», — заявил губернатор.

По словам Артюхова, главным приоритетом региона стало спортивное развитие граждан. Для этого потребуется обеспечить жителей региона доступной инфраструктурой.

Важность спорта также отметила Елена Силина, президент «Национального фитнес-сообщества». Она объяснила в интервью ФАН, почему в каждой семье должна быть развита культура активного образа жизни.