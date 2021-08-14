Посольство России в Турции выясняет обстоятельства трагедии с самолетом Бе-200

Анкара, 14 августа. Российское посольство в Турции прокомментировало аварию с пожарным авиалайнером Бе-200.

В настоящее время представители ведомства выясняют причины катастрофы на юго-востоке Турции. К месту происшествия командируются сотрудники консульского отдела посольства, сообщили корреспонденту ФАН в Посольстве Российской Федерации в Турецкой Республике.

Пожарный самолет Бе-200 разбился в районе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Как заявили в Минобороны РФ, на борту судна находились пять военнослужащих из России, а также три турецких представителя. Лайнер потерпел крушение во время тушения пожара.