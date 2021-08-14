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Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:15
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
wikipedia.org  /  Vlsergey/CC BY-SA 3.0

Москва, 14 августа. Российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на борту судна находились пять военнослужащих из России, а также три турецких представителя, которые указывали членам экипажа места с очагами огня для тушения.

К месту крушения самолета-амфибии направили комиссию Минобороны для выяснения причин трагедии. Авария произошла на юго-востоке страны, в горах недалеко от города Кахраманмараш.

В Сети ранее появилось видео, на котором запечатлен момент крушения Бе-200. Однако подлинность ролика пока не подтвердилась.

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