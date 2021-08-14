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Алексей Чардымский объяснил, способен ли фильм «Солнцепек» приблизить мир на Украине
Общество
Алексей Чардымский объяснил, способен ли фильм «Солнцепек» приблизить мир на Украине
Кадр из фильма «Солнцепек».

Москва, 14 августа. Драма «Солнцепек» стартовала в российском прокате 12 августа. Актер Алексей Чардымский поделился впечатлениями и объяснил, удастся ли картине остановить события на Донбассе.

Военная драма «Солнцепек» посвящена началу вооруженного конфликта на Донбассе. Трагические события переданы через душераздирающие истории местных жителей, которые вдруг оказались под прицелом со стороны сограждан. Фильм стартовал в российских кинотеатров после закрытого предпоказа и уже завоевал сердца зрителей. Актер Алексей Чардымский уже успел посмотреть военную драму. Артист объяснил в интервью изданию iReactor, удастся ли картине приблизить мир на территории Украины.

«Насчет того, может ли этот фильм привести к миру — не знаю. Сколько существует человечество… Лет 150 без войн жили только, остальное время воюют. Такие фильмы нужны, чтобы показать, что происходит», — отметил артист.

Чардымский также подчеркнул: прокату нужны картины, основанные на реальных событиях. По мнению других зрителей, «Солнцепек» несет в себе патриотический посыл.

Павел Бараненко, глава центра «Патриот» отметил, что фильм демонстрирует войну глазами простых граждан. По его мнению, события, отраженные в картине, крайне тяжело осмыслить. Поэтому важно, чтобы зрители поняли, о какой трагедии рассказывает «Солнцепек», передает ФАН.

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кино солнцепек чардымский
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