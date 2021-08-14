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Россияне входили в экипаж разбившегося в Турции Бе-200

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:15
Происшествия
Россияне входили в экипаж разбившегося в Турции Бе-200
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Анкара, 14 августа. Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции. Среди членов экипажа были граждане России.

Экипаж пожарного самолета Бе-200 состоял из восьми человек. Шесть из них были россиянами. Об этом сообщает Главное управление лесного хозяйства республики.

Как стало известно ранее, крушение воздушного судна произошло в районе города Кахраманмараш. Турецкое ведомство утверждает, что самолет был арендован у РФ.

Как стало известно, посольство России в Турции прокомментировало ситуацию с упавшим самолетом. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.

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