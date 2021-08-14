Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 16:52
16:52
Общество
Старинный замок Тевтонского ордена Тапиау под Калининградом станет музеем
16:50
Происшествия
Минобороны Турции направило к месту крушения Бе-200 спасательные экипажи
16:49
Происшествия
После крушения российского самолета-амфибии в Турции никто не выжил
16:36
Африка
Роскосмос и Тунис договорились о сотрудничестве в космической сфере
16:31
Шоу-бизнес
Евгения Добровольская рассказала правду о рождении сына от женатого Ярослава Бойко
16:31
Ближний Восток
Израиль разрешил въезд для бизнесменов из сектора Газа
16:28
Общество
Помогать пожилым людям — мой долг: как саратовская активистка кормит пенсионеров
16:27
Общество
Disney подписал контракт с Эммой Стоун на съемки второй части «Круэллы»
16:26
Общество
Помидоры названы полезными для профилактики рака желудка
16:25
ЦАР
Лидер ЦАР выступил с праздничным обращением по случаю Дня независимости республики
Все новости

МЧС направит дополнительный вертолет Ми-26 для борьбы с пожарами в Якутии

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:14
Происшествия
МЧС направит дополнительный вертолет Ми-26 для борьбы с пожарами в Якутии
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 14 августа. МЧС направит дополнительный ведомственный вертолет Ми-26 с водосливным устройством для борьбы с лесными пожарами в Намском районе Якутии.

Глава ведомства Евгений Зиничев принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на регион. Министр заявил, что после открытия второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска в регион направят дополнительные авиационные силы, сообщает источник ФАН в МЧС России.

Сейчас на борьбу с огнем в Якутии брошены 34 воздушных судна. Всего с природным пожаром борются 5 тыс. человек и более 760 единиц техники. Для мониторинга ситуации МЧС использует беспилотные авиационные системы. На месте открытого огня в Намском районе работают три автоцистерны, от которых проложена магистральная линия к минерализованной полосе. Здесь же будет находиться аэромобильный отряд МЧС, пока угроза не будет снята.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / МЧС направит дополнительный вертолет Ми-26 для борьбы с пожарами в Якутии
мчс вертолет якутия лесные пожары зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru