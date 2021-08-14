МЧС направит дополнительный вертолет Ми-26 для борьбы с пожарами в Якутии

Якутск, 14 августа. МЧС направит дополнительный ведомственный вертолет Ми-26 с водосливным устройством для борьбы с лесными пожарами в Намском районе Якутии.

Глава ведомства Евгений Зиничев принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на регион. Министр заявил, что после открытия второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска в регион направят дополнительные авиационные силы, сообщает источник ФАН в МЧС России.

Сейчас на борьбу с огнем в Якутии брошены 34 воздушных судна. Всего с природным пожаром борются 5 тыс. человек и более 760 единиц техники. Для мониторинга ситуации МЧС использует беспилотные авиационные системы. На месте открытого огня в Намском районе работают три автоцистерны, от которых проложена магистральная линия к минерализованной полосе. Здесь же будет находиться аэромобильный отряд МЧС, пока угроза не будет снята.