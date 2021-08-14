Момент падения самолета Бе-200 в Турции попал на видео

Москва, 14 августа. Момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео и распространился в Сети, вызвав активное обсуждение интернет-пользователей.

На кадрах можно заметить, что самолет начал резко терять высоту, после чего исчез за сопкой. Затем в небе появился столб густого дыма.

Однако подлинность ролика, опубликованного в социальных сетях, на данный момент не подтверждена. Согласно данным турецкого управления лесного хозяйства, на борту в момент падения находились восемь человек: шестеро россиян и двое — граждане Турции. О судьбе членов экипажа пока ничего неизвестно.

Минобороны РФ уже подтвердило крушение российского самолета. Сообщается, что посольство России в Турции выясняет обстоятельства трагедии с Бе-200.