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Момент падения самолета Бе-200 в Турции попал на видео

  /   Обновлено: 14 августа 2021 16:08
Происшествия
Момент падения самолета Бе-200 в Турции попал на видео
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 14 августа. Момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео и распространился в Сети, вызвав активное обсуждение интернет-пользователей.

На кадрах можно заметить, что самолет начал резко терять высоту, после чего исчез за сопкой. Затем в небе появился столб густого дыма.

Однако подлинность ролика, опубликованного в социальных сетях, на данный момент не подтверждена. Согласно данным турецкого управления лесного хозяйства, на борту в момент падения находились восемь человек: шестеро россиян и двое — граждане Турции. О судьбе членов экипажа пока ничего неизвестно.

Минобороны РФ уже подтвердило крушение российского самолета. Сообщается, что посольство России в Турции выясняет обстоятельства трагедии с Бе-200.

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турция самолет крушение бе-200
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