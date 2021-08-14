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Возле офиса Зеленского националисты забросали полицию дымовыми шашками

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:59
Политика
Возле офиса Зеленского националисты забросали полицию дымовыми шашками
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 14 августа. Украинские националисты забросали правоохранителей дымовыми шашками около Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. Как передают местные СМИ, протестующие отказались выполнять условия по досмотру при входе на митинг и пошли на прорыв. Сейчас в Киеве разворачивается масштабная драка. Во время столкновений пострадали как полицейские, так и журналисты, их количество сейчас уточняется.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, у офиса президента действительно проходят столкновения с силовиками. Полиция не допустила прорыва националистов к зданию на Банковой улице, но митинг продолжается.

Ранее бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что стремление в НАТО может губительно сказаться на Украине и грозит уничтожением страны. Сейчас Украина придерживается нейтрального статуса, который выступает гарантом ее существования, сказала она.

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украина Киев националисты
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