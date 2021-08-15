Никита Джигурда отреагировал на отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС

Какие бы хорошие инициативы ни выдвигались в нашем обществе, они будут заблокированы эгоистами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Артист прокомментировал новость о том, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Северной столицы.

«Давным-давно в России нет демократии, впрочем, как и в Европе, и на Западе. Это все прикрытие для создания «лохотрона», поэтому о демократии речи быть не может. ˂…˃ Какая демократия, если в Америке дети после 12 лет могут менять по своему желанию пол без согласия родителей. Нет сегодня демократии в мире, есть только ширмы. ˂…˃ Какая демократия в Америке, если заблокировали соцсети действующего президента!» — сообщил артист.

Никита Джигурда также отметил, что в политической сфере очень важна и гражданская активность, которой сегодня не хватает.

«Увы, только в критической ситуации люди начинают задумываться и менять свое сознание. Во всяком случае, те, кто к этому способен и готов», — пояснил собеседник ФАН.

Невские Новости /

В завершение он поддержал выдвинутую певицей Татьяной Булановой инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам, но выразил сомнение, что предложение могло бы быть претворено в жизнь.

«Какие бы инициативы ни выдвигались, положительные, хорошие, они будут заблокированы теми эгоистами и, не побоюсь этого слова, подлецами, которые жируют за счет огромного количества простых людей и пенсионеров, в том числе», — резюмировал певец.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, как мировые элиты пытаются воплотить концепцию «золотого миллиарда». По его словам, заговорщики из «Римского клуба» вместе с американским миллиардером Биллом Гейтсом якобы хотят уничтожить большую часть населения Земли с помощью коронавируса.