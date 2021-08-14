Россиянам объяснили, как выбрать качественный мед

Москва, 14 августа. Недобросовестный продавец может подмешивать в мед крахмал, чтобы добиться нужной консистенции, а также смешивать хорошие сорта с некачественным продуктом.

По словам специалистов из Роскачества, поддельный мед имеет мутноватую консистенцию и осадок. В то время как натуральный продукт вязкий, тягучий и непрерывно стекает с ложки.

Также признаком качества является приятный и легкий аромат. У ненастоящего меда может быть плохой или резкий запах.

Чтобы проверить, не подмешали ли в продукт крахмал, туда следует капнуть немного йода. Если появляется синий оттенок, то производитель добавлял в него крахмал для сгущения.

Получение официального знака «органик» указывает на то, что все этапы создания меда прошли контроль качества на всех этапах. Сейчас в России сертифицирована только одна марка из Новгородской области.

Президент России Владимир Путин ранее похвалил башкирский мед. Он поддержал идею его продажи за границей.