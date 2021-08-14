Пострадавший от удара током под Костромой подросток получил 70% ожогов тела

Кострома, 14 августа. Медики диагностировали у пострадавшего при ударе электротоком сильнейшие ожоги и травмы, полученные при падении с большой высоты.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах заявил, что у пострадавшего при ударе электрическим током подростка диагностировано 70% ожогов тела, а также серьезные травмы, которые он получил при падении с цистерны.

По уточненным данным, все произошло 13 августа недалеко от железнодорожной станции Шарья в поселке Ветлужский Костромской области. Пострадавший вместе с приятелями переходил железнодорожные пути. Ребята решили обойти поезд, а он решил залезть на цистерну, чтобы сократить путь. Задев линию под напряжением, парень вызвал короткое замыкание. Произошел хлопок и яркая вспышка, после чего ребенок упал с вагона на землю.

Ранее сообщалось, что за несовершеннолетним, пострадавшим при ударе тока, вылетел вертолет санитарной авиации, чтобы доставить его в областную детскую больницу.