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Вице-спикер архангельского ЗакСа указал на необходимость строительства лесных дорог в регионе

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:34
Политика
Вице-спикер архангельского ЗакСа указал на необходимость строительства лесных дорог в регионе
Федеральное агентство новостей

Архангельск, 14 августа. Строительство дорог является важнейшим этапом для освоения лесов в Архангельской области, отметил в ходе пленарного заседания вице-спикер регионального ЗакСа Александр Дятлов.

Участие в заседании приняли губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, замминистра промышленности России Олег Бочаров, глава комитета ГД по природопользованию Николай Николаев, представители федерального Рослесхоза. Они заслушали доклад вице-спикера ЗакСа Александра Дятлова о необходимости строительства дорог для дальнейшего освоения лесов.

По его словам, лес является одним из важнейших богатств, формирующих экономику региона. В настоящее время реализуются инвестиционные проекты, в том числе по заготовке древесины, отметил Дятлов.

Вице-спикер архангельского ЗакСа указал на необходимость строительства лесных дорог в регионе
Федеральное агентство новостей  / 

«Неотъемлемой и непрерывной составной частью лесозаготовительной деятельности является процесс строительства лесных дорог», — подчеркнул вице-спикер ЗакСа.

Также он сообщил, что процесс строительства требует регулярного обеспечения большими объемами песка и песчано-гравийной смеси (ПГС), источником которого являются недра. Для получения сырья необходимо внести соответствующие поправки в закон «О недрах». Это позволит не только в разы сократить срок добычи песка и ПГС для строительства лесных дорог, но и снять административные барьеры, подчеркнул Дятлов.

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дороги дятлов лес архангельская область
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