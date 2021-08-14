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Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в Ялте
Происшествия
Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Днем в субботу на переулке Свердлова в Ялте произошел пожар. Как предположили очевидцы в соцсетях, возгорание произошло в здании бывшей пищевкусовой фабрики.

Однако позже в МЧС сообщили, что пожар начался в двухэтажном здании, площадь возгорания пока не известна.

Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в Ялте
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«14 августа 2021 года в 12:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном в ГО Ялта, пер. Свердлова. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым», ― сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. Более детальная информация уточняется.

Ранее жители Керчи рассказали ФАН, что происходит в городе после разрушительной непогоды. Известно, что десятки домовладений затоплены, а некоторые люди после эвакуации до сих пор находятся в пунктах временного размещения.

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