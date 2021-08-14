В войне с «Северным потоком — 2» Польша победила саму себя. Колонка Голоса Мордора

В известном издании Myśl Polska недавно была опубликована статья независимого польского эксперта по энергетике Анджея Щенсняка о «Северном потоке — 2». Содержание статьи крайне простое — нас предали. Пан Щенсняк рассказывает об этом читателю в красках и с очень неожиданными историческими параллелями.

Оказывается, полный провал польской борьбы против российского газопровода — это не просто поражение, а геополитическая катастрофа, повергшая страну в самый настоящий шок. Анджей Щенсняк сравнивает прекращение противодействия США строительству проекта с самыми черными страницами в польской истории. Например, с 1939 годом, когда союзники фактически оставили Польшу один на один с нацистской Германией. Или же с Ялтой, хотя тут у меня возникло некоторое недоумение, ибо в результате той же Ялты Польша очень неплохо приросла территориями, о которых ранее не смела и мечтать. И несмотря на то, что сейчас поляки любят говорить о «советской оккупации», страна была вполне себе суверенной и независимой, по крайней мере, не меньше, чем та же Федеративная Республика Германия.

Приведу одну из цитат Анджея Щенсняка просто для того, чтобы вы ощутили весь масштаб польской трагедии:

«В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым».

Замечательно, да? Но у меня по поводу драмы от пана Щенсняка возникает несколько простых вопросов. И самый первый из них: а на что, собственно, поляки надеялись? На то, что они будут без конца вставлять палки в колеса соседней Германии, которая жизненно нуждается в российском трубопроводном газе, и им, полякам, за это ничего не будет? На то, что Германия, будучи самой мощной страной Евросоюза, никак не будет использовать свою силу и свое влияние, чтобы наконец-то продавить осуществление проекта? На то, что США предпочтут русофобские хотелки Польши желаниям своего главного союзника в ЕС — Германии? Ясновельможные паны, вы в каком мире живете? Очень похоже, что в каком-то выдуманном, очень далеком от реальности. Но в итоге подобное всегда приводит к тому, что реальность бьет по лицу и очень больно. Ваш случай не стал исключением.

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Более того, польские политики подложили огромную свинью и своему собственному народу. Выражение «подложить свинью» в данном контексте очень уместно, так как польский терминал по приемке дорогого сжиженного газа находится в местечке Свиноустье. Да, это те самые «молекулы свободы», а не «диктаторский путинский газ из России». Но сие преимущество явно не стоит денег, которые за него приходится платить польскому потребителю. А в перспективе это и удар по польской экономике. Пока что, страна не очень индустриализована, и для существующих потребностей энергетики вполне хватает. Но достаточно большое количество международных корпораций строят в Польше свои фабрики и заводы, и не за горами то время, когда обязательно встанет вопрос о цене на энергию. В Германии этот вопрос стоит уже давно и остро, и немцы, как люди крайне прагматичные, отлично понимают, что российскому трубопроводному газу альтернативы нет. Ни в каком виде. Ни ветряки, ни солнечные панели, ни СПГ из Америки просто не смогут обеспечить энергоемкую германскую промышленность. Она задохнется, или же цены на ее продукцию повысятся настолько, что она не сможет конкурировать с продукцией из других стран.

Скоро и инвесторы, вкладывающие деньги в экономику Польши, тоже встанут перед этой проблемой. Одна из основ для инвестиций в промышленность — доступ к дешевой энергии в больших количествах, а Польше тут похвастаться будет нечем. Это сейчас не особо заметно, потому что за газ платит обычный польский потребитель, используя его в быту. Да, платежка, вроде бы, выросла, но все-таки это некритично. Но время, когда встанет вопрос о дешевой энергии для индустрии, придет обязательно и очень скоро.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

На самом деле, Польшу никто не предавал. Основная цель борьбы поляков с «Северным потоком — 2» не экономика, даже не политика в ее привычном понимании. Это традиционная польская русофобия, полностью лишенная логики и смысла. Даже удивительно, как польский народ, столь многим похожий на русских, может веками чувствовать к своим соседям подобную ненависть. Хотя, казалось бы, другие соседи сделали Польше куда больше зла, чем русские.

Польша попала в свою же собственную ловушку. Русофобия — это такая штука, которая напрочь отбивает способность мыслить логически и хоть немного заглядывать в будущее. Ее смысл — нагадить сейчас, совершенно не задумываясь о последствиях. Ведь все могло быть по-другому. Польша могла бы и сама стать участником «Северного потока — 2» и, возможно, даже получить один из выходов газопровода на свою территорию. Польша могла обеспечить себя дешевым газом на долгие десятилетия, сделав страну еще более привлекательной для инвесторов и прилично снизив цены на газ для населения. Более того, Польша могла бы даже стать газовым хабом для восточной Европы, хорошо зарабатывая на перепродаже газа. И я даже не говорю, сколько рабочих мест появилось бы в результате таких решений.

Но вместо всего этого — «шок» и вопли «нас все предали». Согласитесь, очень сомнительная выгода, которую получила Польша в результате всей этой истории. Но зато можно снова обвинять Россию и продолжать питаться ненавистью. Ровно с тем же итогом, что и всегда, то есть никаким. Может, уже пора понять, что простые прагматичные отношения, пусть даже без особой дружбы и любви, принесут польскому народу куда больше пользы, чем безумная ненависть?