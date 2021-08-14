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Иеромонах Макарий назвал разрешенные к употреблению в Успенский пост продукты
Общество
Иеромонах Макарий назвал разрешенные к употреблению в Успенский пост продукты
pixabay.com  /  DanaTentis

Москва, 14 августа. Православные верующие должны соблюдать определенные правила в Успенский пост. В частности, нужно изменить свой рацион питания.

Двухнедельный Успенский пост начинается 14 августа. В этот период вводятся ограничения на употребление некоторых продуктов. В беседе с РИА Новости церковный публицист, иеромонах Макарий рассказал, что можно есть в пост.

Как утверждает священнослужитель, меню не монашествующих верующих отличается от меню монахов. Так, в пост запрещено употреблять мясо, молочные продукты и яйца, в то время как рыба разрешена. Монахи же в течение всего Успенского поста могут употреблять лишь продукты растительного происхождения.

«Исключения в посте если что-то нужно есть или не есть по требованию врача. Дети также постепенно входят в режим поста. Они воспринимают приобщение ко взрослому миру, в том числе, через пост», — объяснил Макарий.

Успенский пост — последний летний многодневный пост. Он продолжится до пятницы, 27 августа. В период поста верующим рекомендуется ограничить участие в увеселительных мероприятиях и отложить свадьбу на другой срок.

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