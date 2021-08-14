Помогать пожилым людям — мой долг: как саратовская активистка кормит пенсионеров

Как правило, волонтеры ассоциируются у нас с помощью детям или бездомным животным. Когда неравнодушные люди объявляют сбор на операцию больному ребенку или ищут хозяина брошенной собаки, никто не удивляется. Но вот пенсионерам до недавнего времени помогать было откровенно не принято. Кто-то считает, что они и так «в шоколаде» благодаря пенсии, другие уверены, что старикам должны помогать дети. У директора Саратовского фонда «Забытые живые» Надежды Калякиной — другое мнение. Ее организация поставила своей целью помощь пожилым людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. С 2011 года волонтеры фонда развозят старикам продуктовые наборы, помогая пенсионерам сохранять комфортные условия жизни.

«В нашей деятельности три направления: адресная продуктовая помощь, культурно-просветительская работа и «Новые старшие». Если с первыми двумя все должно быть понятно, то «Новые старшие» — это проект по изменению стереотипов по отношению к пожилым людям. Мы называем их «старшими» или «новыми взрослыми», не используя слово «старые». Ищем для них новые подходы как в общении, так и в заботе. Однако ключевое [направление] — адресная помощь, которой мы начали заниматься задолго до пандемии. Продукты, лекарства и средства гигиены — все самое нужное», — рассказала Надежда.

vk.com / Фонд

«В месяц получают помощь около 150 человек. Цифра серьезно возросла после начала пандемии, раньше это были 30–40 продуктовых наборов в месяц. Сейчас мы отрабатываем поиск так называемых «невидимых» стариков, изучаем опыт других регионов и организаций. Выявление бедствующих людей — это очень важно, стараемся, чтобы это вышло на профессиональный уровень. В пандемию многие старики голодали дома, про них было сложно узнать. Мы работаем с соседями, управляющими компаниями, муниципальными службами. Создали специальную горячую линию для пожилых людей, делаем листовки, используем специальный патруль. Людей, которым требуется помощь, достаточно много», — отметила директор фонда.

Помощь пенсионерам осуществляется на деньги неравнодушных жителей Саратова. Про «Забытых живых» знает едва ли не каждый житель города, поэтому поток пожертвований не прекращается. Склад у волонтеров никогда не пустует, и продуктовые наборы отправляются адресатам бесперебойно. К тому же фонд недавно выиграл грант и регулярно принимает участие в различных социальных программах. Тех, кому требуется помощь, волонтеры ищут разными способами. Чаще всего про одиноких стариков узнают благодаря «сарафанному радио».

Будучи по профессии социальным работником, Надежда не понаслышке знает о проблемах пожилых людей. Она понимает, что фонд не сумеет поднять уровень благосостояния пенсионеров, ее цель — помощь нуждающимся. По словам директора «Забытых живых», существуют целые районы, где пожилые люди не имеют стабильных средств к существованию. Главная задача фонда — найти и помочь. Определенное содействие здесь оказывают социальные службы, с которыми ведется активное сотрудничество.

«Когда я начинала волонтерскую деятельность, все вокруг помогали только детям или животным. Помогать же пенсионерам вообще считалось чем-то странным, мягко говоря. Хорошо, что сейчас волонтерские «тренды» меняются. Работу в фонде я считаю своим долгом. Я не смогу сделать своих подопечных обеспеченными людьми, пенсиями и всем остальным должно заниматься государство. Просто хочу, чтобы пожилые не оставались один на один со своей бедой, плача и думая, что у них нет средств к существованию. Такого быть не должно», — резюмировала Надежда.

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