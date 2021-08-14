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Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Манчестер, 14 августа. Французский защитник Рафаэль Варан перешел из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Презентация 28-летнего защитника сборной Франции Рафаэля Варана прошла на стадионе «Олд Траффорд» перед началом матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Игрок подписал с английским клубом четырехлетний контракт. Варан будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под 19-м номером.

С 2011 года победитель ЧМ-2018 выступал за «Реал». В составе «королевского» клуба он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился победителем испанской Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов может принять участие в одном из матчей группового этапа Кубка России по футболу. Об этом рассказал президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо».

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