Кайли Дженнер спровоцировала слухи о беременности

Лос-Анджелес, 14 августа. Американская модель Кайли Дженнер может ожидать скорого пополнения в семье. Поклонники уверены, что звезда вновь пытается скрыть беременность.

Кайли Дженнер вновь оказалась в центре внимания: поклонники ждут, когда звезда подтвердит «интересное» положение, которое она может скрывать от своих подписчиков. Поводом для подозрений послужили новые фото и видео модели. Бдительные фанаты мгновенно заметили, что на всех публикациях Дженнер красуется с одинаковым маникюром. По мнению подписчиков, это не похоже на модель: вероятнее всего, она делится старыми фото, чтобы скрыть изменения фигуры из-за беременности.

Недавно младшая из сестер Кардашьян уже провоцировала подозрения в скором ожидании ребенка. Так, звезда отказалась от алкоголя во время участия на съемках реалити-шоу о своей семье. Подозрительность поклонников объясняется и тем, что именно с помощью архивных фото модели удалось скрыть от постороннего внимания свою первую беременность.

Новости о возможном пополнении в семье Кайли Дженнер появились после ее объявления о примирении с рэпером Трэвисом Скоттом, с которым звезда воспитывает дочь Сторми. Вскоре фанаты впервые заметили странные детали в поведении модели.