Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ

Москва, 14 августа. Экипажи женщин-летчиц начнут службу в Воздушно-космических силах России. Сейчас идет работа над методологией внедрения такой деятельности в авиационных частях.

Подход к каждой летчице будет индивидуальный, отметил замглавнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев. На сегодняшний день в войсках отсутствует опыт работы с женскими экипажами.

Также он напомнил, что сейчас в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков проходит обучение курсанток по специальностям военно-транспортной, дальней, штурмовой и истребительной авиации.

Ранее сообщалось, что в конце августа состоятся масштабные учения ВКС РФ в Западном военном округе. В маневрах задействуют свыше 450 самолетов и вертолетов.