Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства

Москва, 14 августа. Президент РФ Владимир Путин принял участие в совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, где отметил важность сохранения лесных богатств.

Лидер России Владимир Путин считает необходимым максимально сохранить лесные богатства и организовать работу так, чтобы минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера для животных. Глава государства отметил, что ежедневно получает доклады о ситуации с пожарами.

Путин подчеркнул, что необходимо проработать вопрос о создании условий для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров. Он поручил разработать план по восстановлению зданий, пострадавших в результате ЧС.