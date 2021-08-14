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Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:10
Общество
Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 14 августа. Президент РФ Владимир Путин принял участие в совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, где отметил важность сохранения лесных богатств.

Лидер России Владимир Путин считает необходимым максимально сохранить лесные богатства и организовать работу так, чтобы минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера для животных. Глава государства отметил, что ежедневно получает доклады о ситуации с пожарами.

Путин подчеркнул, что необходимо проработать вопрос о создании условий для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров. Он поручил разработать план по восстановлению зданий, пострадавших в результате ЧС.

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Владимир Путин пожар лес
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